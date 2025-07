Homem despenca de telhado e sofre fratura em Piracicaba

A queda brutal aconteceu em plena luz do dia, chocando moradores e exigindo uma rápida mobilização das equipes de emergência.

Um trabalhador de 59 anos ficou gravemente ferido na tarde desta quinta-feira (10), após despencar de um telhado com cerca de três metros de altura, enquanto realizava um serviço na rua Nadir Eraldo Stela, no bairro Mário Dedini em Piracicaba.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o impacto da queda provocou fraturas fechadas na tíbia e na fíbula — dois ossos longos e essenciais da perna. A vítima recebeu atendimento imediato no local, sendo imobilizada ainda na cena do acidente para evitar agravamento das lesões.

Mesmo consciente, o homem apresentava fortes sinais de dor e foi conduzido com urgência ao Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT), onde passará por uma avaliação médica especializada. A gravidade das fraturas exige atenção cirúrgica e um longo processo de recuperação.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas. Não foi informado se o trabalhador utilizava equipamentos de segurança, o que levanta sérias preocupações quanto ao cumprimento das normas de proteção no ambiente de trabalho. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.