Após ameaçar os pais, filho denuncia arma em casa, em Piracicaba

De acordo com a corporação, uma mulher desesperada ligou para o COPOM relatando ter sido ameaçada verbalmente pelo próprio filho, que também intimidou o pai durante a briga familiar.

Uma noite de tensão e medo marcou a quarta-feira (9) no bairro Vila Cristina, em Piracicaba. Por volta das 21h45, a Polícia Militar foi acionada para atender a um caso de violência doméstica que poderia ter terminado em tragédia.

Quando os policiais chegaram à residência, na rua Monte Pascoal, encontraram os ânimos exaltados e as partes ainda discutindo. Durante a abordagem, o jovem admitiu aos PMs que discutiu com os pais e, em tom de denúncia, afirmou que o pai escondia uma arma de fogo em casa.

Ao ser questionado, o homem confirmou a posse do armamento e tentou justificar-se, dizendo que a pistola estava registrada — mas alegou desconhecer que a documentação estava vencida.

Com autorização do proprietário, os policiais revistaram a casa e localizaram a arma dentro de um guarda-roupas, junto com munições. O material foi imediatamente apreendido.