Piracicaba sofre com apagões causados por pipas

Entre janeiro e maio de 2025, Piracicaba registrou 54 ocorrências de interrupção no fornecimento de energia elétrica causadas por pipas em contato com a rede elétrica, conforme dados divulgados pela CPFL Paulista. No mesmo período de 2024, haviam sido registradas 34 ocorrências. A concessionária aponta que o crescimento representa risco tanto para o sistema elétrico quanto para as pessoas que soltam pipas em áreas urbanas.

Na região de Campinas, o total de ocorrências ligadas a pipas chegou a 599 entre janeiro e maio de 2025, número superior aos 382 casos verificados no mesmo intervalo do ano anterior. Segundo a CPFL, a maioria dos registros acontece durante as férias escolares, quando a prática se intensifica entre crianças e adolescentes.