Cacau Park promete a maior montanha-russa da América Latina

Estrutura inclui hotéis e centro de convenções

O projeto contempla dois hotéis integrados: um resort familiar com 700 leitos e um spa hotel com 300 acomodações voltado ao público adulto. Ambos seguem o modelo já aplicado em unidades da marca em Águas de Lindóia e Campos do Jordão. Haverá também um boulevard com lojas, restaurantes, galeria de arte, espaço cultural e centro de convenções.

A estimativa da empresa é que o Cacau Park movimente R$ 35 bilhões em uma década, com geração de 3 mil empregos diretos e 6 mil indiretos após a abertura.

Playcenter reforça know-how no setor

Para estruturar a operação no ramo do entretenimento, a Cacau Show adquiriu, em 2024, o grupo Playcenter, cujas versões compactas seguem ativas como Playland e Playcenter Family, agora rebatizados com a assinatura “by Cacau Show”. A empresa pretende usar o legado da marca paulistana — que foi referência em diversão nas décadas de 1980 e 1990 — como base para evitar erros do passado e construir uma operação sustentável.