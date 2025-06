Ex-franqueados da Cacau Show relatam clima tóxico e perseguição

O ex-franqueado ouvido relata que era obrigado a custear as despesas desses encontros: “Tudo era voltado a exaltar a figura do Alê Costa e afirmar que a Cacau Show era a melhor empresa do mundo. Mas, fora do palco, o que se via era frustração e descaso com os problemas dos franqueados”, declarou.

Expansão sem limites e prejuízo coletivo

A partir de 2021, a política de expansão territorial mudou drasticamente. As regras anteriores, que garantiam exclusividade em determinadas áreas, foram abolidas. Isso permitiu que novas lojas surgissem em regiões já atendidas por franqueados antigos, prejudicando o faturamento desses estabelecimentos e gerando competição interna.

Fiscalização intensa e punições severas

Além da concorrência desleal, os franqueados reclamam de um sistema de vigilância rígido. Auditorias frequentes, clientes ocultos e relatórios constantes criaram um clima de medo e desconfiança. “Qualquer desvio do padrão é punido com notificações e multas. Somos tratados como funcionários subordinados, não como parceiros”, afirmou o entrevistado.