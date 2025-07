Descongelar fora da geladeira é perigoso, diz ciência; Entenda

Esquecer de planejar as refeições é comum — e, nessas horas, recorrer ao congelador parece a solução ideal. No entanto, deixar o alimento fora da geladeira para "descongelar naturalmente" pode ser mais perigoso do que se imagina. Segundo especialistas, esse hábito favorece a proliferação de bactérias nocivas e aumenta os riscos de intoxicação alimentar.

O congelamento é um dos métodos mais eficientes para conservar alimentos. Isso acontece porque as baixas temperaturas transformam a água presente nos alimentos em gelo, interrompendo o metabolismo das bactérias e preservando suas propriedades. Em muitos casos, vegetais congelados mantêm mais nutrientes do que os frescos, especialmente quando a distribuição até o ponto de venda é demorada.