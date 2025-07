Anvisa proíbe venda de azeite e outros alimentos; Veja motivos

Entre os produtos afetados pela decisão, está a polpa de morango da marca De Marchi, lote 09437-181, com validade até 1º de novembro de 2026. De acordo com o Lacen-SC (Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina), o lote apresentou resultado insatisfatório em teste de matérias estranhas, indicando potencial risco à saúde.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da venda e o recolhimento de diversos alimentos industrializados em todo o país. A medida, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (7), foi tomada após análises laboratoriais constatarem irregularidades sanitárias graves.

Outro item proibido é o champignon inteiro em conserva da marca Imperador, fabricado pela Indústria e Comércio Nobre. O lote 241023CHI (validade em outubro de 2026) foi vetado por conter dióxido de enxofre acima do limite permitido.

Além disso, a Anvisa determinou o recolhimento de um lote de molho de alho da marca Dom Duarte, também por apresentar substâncias em níveis irregulares, comprometendo a segurança do consumidor.

Azeite sem procedência definida é apreendido

A fiscalização também identificou a venda de azeite de oliva com origem desconhecida, sem rastreabilidade ou conformidade com os padrões exigidos. Por esse motivo, a comercialização foi suspensa e os lotes encontrados foram apreendidos. A Anvisa não revelou a marca do produto, mas reforçou que a falta de identificação representa risco à saúde pública.