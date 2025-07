Ladrões despem e estrangulam vítima durante roubo em Piracicaba

Uma noite de terror abalou moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, por volta das 23h50 desta segunda-feira (8). Dois criminosos foram flagrados por policiais militares no exato momento em que torturavam a vítima dentro de uma casa, em uma tentativa de roubo com retenção, marcada por extrema violência.

A equipe do Comando Força Patrulha, com apoio das viaturas I-10412 e I-10417, foi acionada via Copom para atender a uma denúncia de agressão na Travessa Etamir José Ferrari, n° 41.