Gentili detona ataque à filha de Justus e apoia Léo Lins; Entenda

O apresentador Danilo Gentili usou seu programa The Noite, no SBT, para fazer duras críticas à seletividade das reações públicas em casos de ofensas e discursos de ódio. No ar nesta terça-feira (8), o humorista abordou o comentário polêmico contra Vicky, filha de 5 anos do empresário Roberto Justus, e comparou a repercussão ao caso da condenação do também humorista Léo Lins. “Estamos vivendo a era do monopólio da ofensa. Não importa mais o que se diz, mas quem diz”, afirmou Gentili, durante um desabafo que durou vários minutos no palco.

VEJA MAIS:

Comentário sobre filha de Roberto Justus gera indignação

O estopim da fala de Gentili foi uma postagem do professor aposentado Marcos Dantas, da UFRJ. Em resposta a uma foto da menina com uma bolsa avaliada em R$ 14 mil, ele escreveu: “Só guilhotina”. A publicação foi duramente criticada por internautas e pelo próprio Gentili, que destacou a gravidade de ataques públicos direcionados a crianças. “Quando um humorista faz piada num palco, a reação é prisão. Mas quando um intelectual usa linguagem violenta contra uma criança, tentam justificar como metáfora. A incoerência é assustadora”, disse o apresentador.