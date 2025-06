Humorista Leo Lins é condenado a 8 anos de prisão

A 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a oito anos e três meses de prisão em regime fechado. A decisão, publicada na última sexta-feira (30), refere-se a um vídeo publicado no canal do artista no YouTube, no qual são feitas declarações consideradas ofensivas a diferentes grupos sociais.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o material alcançou cerca de três milhões de visualizações antes de ser retirado do ar por determinação judicial em 2023. No vídeo, gravado durante um show de stand-up, o humorista menciona negativamente pessoas negras, com deficiência, obesas, soropositivas, homossexuais, indígenas, nordestinas, idosas, evangélicas e judaicas.