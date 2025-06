Leo Lins faz piada com Preta Gil e revolta famosos; Veja detalhes

Leo Lins foi condenado recentemente a oito anos e seis meses de prisão por conta de piadas consideradas racistas e preconceituosas. A sentença, ainda passível de recursos, não tem impedido que o humorista continue se apresentando — em geral com proibição de gravações, justamente para evitar que piadas ofensivas sejam divulgadas.

Mesmo assim, vídeos e relatos seguem circulando na internet, mostrando que o tom do humor permanece inalterado. As redes sociais seguem sendo o principal palco de debate sobre os limites do humor e o impacto que declarações como as de Lins têm sobre pessoas em situação de vulnerabilidade.