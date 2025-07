Dupla é presa com cocaína e mais de R$ 6 mil em Piracicaba

O alvo principal era um homem de 32 anos, apontado como chefe do esquema, que operava com a ajuda de pai e filho, de 48 e 28, anos. Após semanas de investigação e com mandados de busca expedidos pela Justiça, as equipes cercaram simultaneamente os imóveis dos suspeitos às 6h15.

Em uma operação realizada ao amanhecer desta terça-feira (8), policiais da 2ª DISE – DEIC Piracicaba, com apoio da ROMU, desmontaram um ponto de tráfico de drogas no Jardim Gilda I e prenderam dois homens em flagrante.

Na casa do chefe foram encontradas 619 porções de cocaína escondidas dentro de uma máquina de lavar roupas, R$ 5.080 em dinheiro, além de uma faca com resquícios de maconha. No imóvel onde estava um segundo indivíduo, os policiais localizaram outras 52 porções de cocaína dentro do relógio de força, uma balança de precisão, seis munições calibre .38 e mais R$ 1.084. Ao todo, a operação apreendeu 671 porções de cocaína, R$ 6.164 em espécie, munições e equipamentos usados no tráfico.

Os dois homens foram levados à DEIC, onde o delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho formalizou a prisão em flagrante por tráfico e associação ao tráfico. O terceiro investigado, não foi localizado e é considerado foragido. As investigações continuam para capturar o fugitivo e identificar outros envolvidos.