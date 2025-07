Mulher capota carro após colisão em cruzamento de Piracicaba

A colisão entre os dois veículos deixou a via parcialmente interditada e chamou a atenção de quem passava pelo local. Com a força do impacto, um dos carros, um Renault Captur, foi arremessado e acabou capotando no meio da avenida.

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e policiais na tarde desta terça-feira (8), no cruzamento da avenida Saldanha Marinho com a rua Aquilino Pacheco em Piracicaba.

A condutora do automóvel, uma mulher cuja identidade não foi divulgada, precisou ser resgatada por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Piracicamirim com ferimentos aparentemente leves, mas bastante abalada pelo acidente.

Policiais militares isolaram a área para garantir a segurança e organizar o trânsito, que ficou congestionado durante o atendimento. As causas da colisão ainda serão investigadas.

Testemunhas relataram o susto no momento do acidente no trecho, conhecido por registrar ocorrências semelhantes.