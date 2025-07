Pesquisa aponta 'quatro caminhos' que levam ao Alzheimer; entenda

"Reconhecer esses padrões sequenciais em vez de focar em diagnósticos isoladamente pode ajudar os médicos a melhorar o diagnóstico da doença", destacou Timothy Chang, neurologista e professor assistente da UCLA, além de autor sênior da pesquisa, na publicação

Mais precisão na prevenção

Os resultados foram validados em uma base de dados nacionalmente representativa dos Estados Unidos, a "All of Us", confirmando que os padrões identificados se aplicam a diferentes populações e contextos. A análise detalhada de 5.762 pacientes revelou 6.794 trajetórias únicas até o Alzheimer, utilizando recursos computacionais avançados como aprendizado de máquina e análise de rede.

Na prática, essas descobertas abrem portas para novas abordagens no cuidado. Compreender essas trajetórias pode permitir uma estratificação de risco mais precisa, identificando antecipadamente pacientes mais vulneráveis. Além disso, pode auxiliar no desenvolvimento de intervenções personalizadas, com o potencial de interromper a progressão da doença antes que o Alzheimer se instale de forma definitiva.