591 casos: Piracicaba tem aumento alarmante de ataques de cães

O DRS de Piracicaba abrange 26 cidades, incluindo Águas de São Pedro, Araras, Limeira, Rio Claro e São Pedro, o que reflete a amplitude do problema na região.

Segundo especialistas, a pandemia do COVID-19, pode ter sido um fator que afetou os animais, e gerou um aumento nos problemas relacionado à ataques. Durante o isolamento, houve um crescimento de 400% na busca por animais para adoção, de acordo com dados da UIPA ( União Internacional Protetora dos Animais). Muitos tutores, trabalhando e vivendo em casa, ofereciam companhia constante aos pets.

No entanto, com o retorno às atividades presenciais, os cães que se acostumaram com a presença de seus donos passaram a ficar sozinhos, desenvolvendo distúrbios mentais, incluindo agressividade. Esse cenário, somado ao crescimento do abandono - que se seguiu à flexibilização - contribui para o disparo nos casos de hospitalização após ataques.