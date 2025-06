Societá Italiana convida empresários de Piracicaba para Farete

Para a Feira de negócios, as empresas selecionadas contarão com vários benefícios como subsídio aéreo, hospedagem e agenda personalizada de reuniões b2b

A feira de negócios é apoiada pelo programa International Club, que está selecionando empresas brasileiras. As aprovadas poderão contar com vários benefícios, como subsídio aéreo, hospedagem e agenda personalizada de reuniões B2B com fornecedores italianos.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30/6, por meio deste link (https://forms.gle/XoE9eByyoSD55Tth8). Os setores empresariais envolvidos nesta edição são: Automotivo, Mecânica Agrícola, Packaging, Oleodinâmica e Transmissões de Potência.

De acordo com Lucas Ballotta, coordenador do Núcleo Jovem da Società Italiana de Piracicaba, trata-se de um evento tradicional, com forte potencial de negócios para os setores direcionados e para as empresas que estejam dentro do perfil pretendido, que será avaliado na seleção.