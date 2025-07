Prefeitura abre processo seletivo para doação de áreas edificadas

Empresas com planos de expansão ou instalação em Piracicaba podem participar de processo seletivo de doação de três áreas edificadas, localizadas em diferentes Distritos Industriais da cidade. O edital foi publicado no Diário Oficial pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em parceria com o Comedic (Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial). A inscrição é exclusivamente digital e deve ser feita via Sistema Sem Papel, no link: https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/servico-info/57.

As áreas estão localizadas nos distritos Uninorte, Nupeme e Parque Automotivo e a iniciativa visa atrair e fixar novas empresas, estimulando a geração de empregos diretos e o crescimento da economia local.

O prazo final para as inscrições é 22/07 e a participação na seleção é restrita a pessoas jurídicas com atividades compatíveis à implantação de unidades industriais. Caberá ao Comedic a habilitação dos interessados – após as inscrições, as empresas habilitadas terão prazo de até 06/10 para apresentar a documentação exigida.