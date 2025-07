Ladrão furta escola para comprar crack

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (4) após furtar parte da tubulação do ar-condicionado de uma creche no bairro Padovani, em Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba .O crime aconteceu durante a madrugada e revoltou funcionários e moradores da região.

Segundo a Guarda Civil Municipal, as equipes foram acionadas por volta das 10h43, após a direção da unidade perceber o furto e acionar a corporação. Com acesso às imagens de segurança que flagraram a ação do criminoso, os guardas iniciaram uma varredura pela região e, em poucos minutos, localizaram um suspeito com as mesmas características.