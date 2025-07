Café matinal: aliado ou vilão do seu fígado?

Segundo os pesquisadores, há duas explicações principais: primeiro, tomar café pela manhã interfere menos no sono, fator essencial para a saúde geral; segundo, os efeitos anti-inflamatórios do café podem ser mais eficazes nesse horário, já que os níveis de inflamação do organismo costumam estar mais altos no início do dia.

Moderação é essencial

Apesar dos benefícios, o consumo exagerado de café pode provocar efeitos adversos, como ansiedade, palpitações e problemas gastrointestinais. Por isso, os especialistas recomendam não ultrapassar quatro xícaras diárias para manter os ganhos à saúde hepática e geral.