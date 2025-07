Implanon: SUS anuncia anticoncepcional gratuito; como funciona

Durante os três anos de validade do implante, não há necessidade de intervenções. Após esse período, o dispositivo deve ser retirado, e um novo pode ser inserido imediatamente pelo próprio SUS, caso a mulher deseje. Caso a mulher opte por remover o Implanon antes do prazo, o ciclo de fertilidade retorna rapidamente após a remoção.

Considerado uma alternativa vantajosa pela sua longa duração e alta eficácia, o método pode custar cerca de R$3,5 mil em clínicas particulares. A sua disponibilização gratuita pelo SUS também visa contribuir para a redução da taxa de mortalidade materna geral em 25% e, entre mulheres negras, em 50% até 2027.

A portaria que oficializa a inclusão do Implanon no SUS será publicada nos próximos dias. Após a publicação, as áreas técnicas do Ministério da Saúde terão 180 dias para efetivar o acesso, o que inclui a atualização das diretrizes clínicas, a compra e a distribuição do insumo.