Internada para laqueadura, mulher acorda sem perna e novo coração

Alison Calfunao foi internada em junho em uma clínica particular localizada na região da Patagônia, na Argentina, com o objetivo de realizar uma laqueadura. No entanto, após o procedimento, ela acordou com uma das pernas amputada e descobriu que havia passado por um transplante de coração.

A cirurgia inicialmente prevista, a laqueadura, é um procedimento realizado para evitar a gravidez, por meio do bloqueio ou corte das tubas uterinas. O procedimento, segundo especialistas, não tem relação com o sistema circulatório ou membros inferiores, o que causou questionamentos por parte da família da paciente.