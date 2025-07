Moradores reclamam de acúmulo de lixo nas ruas, em Piracicaba

Prefeitura informou que notificou e multou a empresa responsável pela coleta de lixo no município.

Moradores do bairro Nova América, na zona norte de Piracicaba, procuraram o Jornal de Piracicaba para relatar problemas recorrentes relacionados ao acúmulo de lixo em vias públicas da região. De acordo com os moradores, os resíduos não têm sido recolhidos com regularidade, o que tem causado transtornos no cotidiano das famílias que vivem no local.

