Saúde confirma quarto óbito e pede que população redobre cuidados

A Vigilância Epidemiológica, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, confirmou no final da tarde de hoje, sexta-feira, 04/07, o quarto óbito por dengue em Piracicaba em 2025. O resultado veio após exames do Instituto Adolfo Lutz e conclusão de investigação epidemiológica realizada pela Vigilância Epidemiológica Municipal. O caso é de um paciente do sexo masculino, na faixa etária entre 60 e 69 anos, com comorbidades e residente na região Sul, sendo o óbito ocorrido entre os dias 08 e 14/06, com classificação para sorotipo 3 da dengue. Os outros três óbitos já confirmados foram de pacientes do sexo feminino, sendo duas idosas e uma adulta, e residentes na região Sul e Oeste.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica (VE), de 01/01 a 04/07/25 – em dados provisórios – foram 21.048 notificações para a dengue com 5.868 casos positivos. Em dados consolidados, no mesmo período de 2024, foram 54.818 notificações, 27.602 casos confirmados e 16 óbitos.