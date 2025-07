Mulher é agredida e quase morta pelo companheiro em Piracicaba

O crime, por motivos passionais, mobilizou vizinhos, policiais e bombeiros e terminou com a vítima em estado gravíssimo no hospital e o agressor preso em flagrante.

Uma noite de terror marcou a quinta-feira (3), em Piracicaba. Por volta das 23h, uma mulher foi brutalmente atacada pelo companheiro no quintal de casa, no bairro Santa Rosa.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo COPOM após um pedido desesperado de socorro vindo da rua Maria Spolidorio Trevisan. Quando chegaram, os policiais encontraram uma multidão revoltada, apontando para a residência onde a tentativa de feminicídio com arma branca havia acabado de acontecer. O autor do crime tentava fugir do local quando foi detido por um policial que pulou o muro da casa para alcançá-lo. Ele estava prestes a ser linchado por moradores indignados.

No quintal, a cena era chocante: a vítima estava deitada no chão, ensanguentada e inconsciente. Imediatamente, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e a encaminhou em estado crítico ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC).

O agressor foi conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por tentativa de feminicídio. Após os procedimentos legais, o suspeito foi recolhido à carceragem.