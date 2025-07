Piracicaba registra tarde mais fria do ano; veja a previsão

Piracicaba (SP) e Capivari (SP) registraram as temperaturas máximas mais baixas de 2025 na tarde da última quinta-feira (3), de acordo com dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). A região está sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido ao perigo potencial de uma onda de frio intenso.

Em Capivari, os termômetros marcaram 17,5°C na tarde de quinta-feira. Já em Piracicaba, a máxima atingiu 18,6°C, repetindo o recorde de menor temperatura máxima para o período da tarde, que já havia sido registrado em 24 de junho deste ano. Geralmente, é no período vespertino, por volta das 15h, que as temperaturas diárias atingem seus picos.