Produtos vencidos em mercado viram caso de polícia em Piracicaba

Segundo relatou o denunciante à polícia, os produtos, com validade expirada no dia anterior (2), estavam ao alcance de qualquer pessoa e poderiam ter sido levados para casa por consumidores desavisados. O cliente, inconformado, chamou a PM para registrar a situação.

Ainda de acordo com as informações, na chegada dos policiais, o gerente tentou minimizar o problema, afirmando que as caixas estavam “na parte de cima” da gôndola e que não seriam vendidas, mas apenas armazenadas como estoque. Ele ainda argumentou que o cliente “mexeu onde não devia” ao retirar as caixas e trazê-las para baixo.

Como não houve consenso, a polícia consultou o delegado de plantão por telefone. Este decidiu que não era caso de flagrante e orientou o cliente a registrar a denúncia diretamente na delegacia, com fotos dos produtos e, se possível, nota fiscal.

O gerente também informou que “não houve agressão nem ameaça” e que chegaram a oferecer outro produto válido ao cliente — o que foi prontamente recusado.