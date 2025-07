Manifestantes invadem prédio do Itaú e pedem por taxação de ricos

A mobilização ocorreu em meio a discussões entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional sobre medidas de arrecadação. Na semana anterior, parlamentares derrubaram um decreto presidencial que aumentava a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), medida anunciada no fim de maio como parte da estratégia para cumprimento das metas fiscais. No dia 1º de julho, a Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a decisão legislativa.