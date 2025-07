Criança encontrada dormindo em lixo está com avós em Piracicaba

O menino de 3 anos encontrado dormindo na madrugada desta quinta-feira (3) em meio ao lixo e com frio, em um apartamento no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba, foi entregue para os avós paternos após a intervenção do Conselho Tutelar.

O caso, descoberto pela Polícia Militar com a ajuda de vizinhos, que causou revolta e comoção na cidade, agora ganha um novo capítulo: os pais, flagrados em total negligência, foram encaminhados para acompanhamento psicossocial obrigatório.