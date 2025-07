Criminoso armado atira em policiais e morre em confronto

Um intenso confronto entre a Polícia Militar e um criminoso terminou em morte no fim da tarde desta quarta-feira (2), no bairro Residencial Santa Eulália, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A perseguição mobilizou equipes da Força Tática e do Samu.Tudo começou por volta das 16h40, quando a equipe da ROCAM avistou um Fiat Palio prata, com placas adulteradas, estacionado em frente a um hortifruti com os vidros abertos e dois homens em atitude suspeita.

Os policiais solicitaram a documentação do carro e pediram para o motorista remover o veículo para não obstruir o trânsito. Neste momento, a mãe do condutor saiu de um comércio ao lado e alegou que estava comprando o carro, chegando a manobrá-lo.