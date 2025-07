Veja quando vai acontecer o eclipse solar mais longo da história

De acordo com as pesquisas, a data estimada para o eclipse é de 16 de julho de 2186.

Ele acontecerá no meio do Oceano Atlântico, a cerca de 658 km a nordeste do Oiapoque, ponto mais ao norte do Brasil.

O eclipse, nada mais é do que a sobreposição de um objeto diante da luz de outro. Nesse caso, a Lua taparia a luz do Sol sobre esse ponto no meio do mar.

O último evento dessa magnitude aconteceu em 30 de junho de 1973 e durou 7 minutos e 4 segundos. Já o próximo acontecerá em 25 de junho de 2150 e durará 7 minutos e 14 segundos.