Nova pesquisa acende alerta sobre microplásticos na comida; veja

Um novo estudo científico acende um sinal de alerta sobre a forma como interagimos diariamente com embalagens e utensílios plásticos. Uma revisão abrangente, publicada em 25 de junho na revista Science of Food, revela que ações tão simples como abrir uma garrafa plástica, aquecer comida no micro-ondas ou cortar ingredientes em tábuas de plástico são suficientes para liberar micro e nanoplásticos (MNPs) diretamente para nossos alimentos.

A pesquisa analisou 103 estudos sobre a contaminação de alimentos por MNPs e concluiu que essas minúsculas partículas são liberadas mesmo quando os plásticos são usados exatamente como projetado pelos fabricantes. Segundo os autores, liderados pela bióloga Lisa Zimmermann, do Fórum de Embalagens de Alimentos, na Suíça, impressionantes 96% das amostras avaliadas apresentaram a presença de MNPs. Os dados foram coletados de artigos que investigaram desde embalagens até mamadeiras e tigelas reutilizáveis.

O que são Microplásticos?