Pais deixam criança dormindo entre sacos de lixo em Piracicaba

A equipe da 5ª Companhia do 10º Batalhão da PM foi acionada para averiguar um possível suicídio em um apartamento, mas o que encontraram superou qualquer expectativa. Um forte odor pútrido emanava do imóvel, e nenhuma resposta vinha dos moradores. Diante do cenário, os policiais arrombaram a porta, certos de que encontrariam um corpo.

Entre sacos de lixo e um colchão sujo no chão, dormia uma criança de apenas 3 anos, encolhida, sem cobertas, tremendo de frio, cercada por sujeira e abandono.

No quarto, sobre a cama, estavam os pais, alheios à cena degradante. Questionados, mal conseguiam justificar a condição miserável em que o menino se encontrava.

Chocados, os policiais deram voz de prisão imediata ao casal, enquadrando-os por maus-tratos e por submeter a criança a sofrimento, com base no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.