Bandeira Vermelha: conta de luz continua mais cara em julho

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou a manutenção da bandeira tarifária vermelha, no patamar 1, para o mês de julho de 2025 - o mesmo patamar vigente em junho.

Isso significa que os consumidores continuarão recebendo um valor adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.

Segundo a Aneel, a continuidade do cenário de chuvas abaixo da média em todo o país reduz a geração de eletricidade pelas hidrelétricas. E esse quadro tende a elevar os custos de produção, por conta da necessidade de acionamento de fontes de energia mais caras, como as usinas termelétricas.

“Esse quadro tende a elevar os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais onerosas para geração, como as usinas termelétricas”, explicou a Agência, em nota.

