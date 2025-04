6 alimentos em pó que devem ser evitados

Certos alimentos em pó também apresentam riscos adicionais. O gengibre em pó, por exemplo, pode contribuir para o aumento da pressão arterial. Por isso, manter uma alimentação equilibrada e bem orientada é fundamental para evitar o consumo exagerado de substâncias que, mesmo em pequenas quantidades, podem ser prejudiciais à saúde ao longo do tempo.

Produtos em pó que exigem cautela

A seguir, alguns alimentos em pó considerados pouco saudáveis e que devem ser evitados:

Misturas para bolos e sobremesas: geralmente contêm grandes quantidades de açúcares refinados, gorduras trans e aditivos químicos associados ao desenvolvimento de doenças metabólicas como obesidade e diabetes; Café instantâneo: pode conter aditivos e conservantes que não estão presentes no café coado, além de apresentar sabor artificial; Temperos prontos em pó: costumam ser ricos em glutamato monossódico, conservantes e grande quantidade de sal; Bebidas saborizadas em pó: são compostas, na maioria das vezes, por corantes, aromatizantes e adoçantes artificiais; Sopas instantâneas: apresentam alto teor de sódio, gordura e aditivos, podendo ser prejudiciais à saúde se consumidas com frequência; Achocolatados industrializados: apresentam baixo teor de cacau e elevado índice de açúcares adicionados.

Escolhendo com responsabilidade

Na hora de optar por alimentos em pó, o ideal é evitar produtos com aditivos em excesso e preferir aqueles com menor teor de açúcar, gordura saturada e sódio. É recomendável buscar produtos com ingredientes naturais e que apresentem certificações como “orgânico”, “sem glúten” ou “sem lactose”, de acordo com as necessidades do consumidor. Avaliar o valor nutricional por porção também é importante, observando principalmente a quantidade de fibras, proteínas e calorias.