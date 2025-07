Casamentos LGBTQIA+ crescem mais de 250% em 10 anos em Piracicaba

Com mais de duas décadas de relacionamento, elas continuam sendo exemplo de resistência e afeto. Para as novas gerações de casais LGBTQIA+ que sonham em se casar, Maria Rita e Fulvia deixam uma mensagem: “Que os jovens LGBT que desejam se casar não tenham medo do preconceito, pois no fundo as pessoas preconceituosas também desejam ser livres. O que importa é o amor entre as pessoas, pois Deus é amor”.

Já entre as gerações mais jovens, o casamento também ganha força como afirmação de identidade e construção de futuro. Geovana e Yasmin, piracicabanas na faixa dos 20 anos, vivem atualmente nos Estados Unidos, onde trabalham como aupair. Elas se conheceram em um aplicativo, namoraram à distância por um ano e hoje estão noivas. A intenção do casal é oficializar a união nos EUA e, em seguida, também em Piracicaba, onde se conheceram. Para Geovana, ver o número de casamentos LGBTQIA+ crescendo na cidade é um sinal importante de evolução e reconhecimento da comunidade. “É bom ver que mais casais LGBT+ se casando, ainda mais em cidades do interior. Dá esperança pra gente, principalmente os mais jovens” comenta.