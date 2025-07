Piracicaba aprova vagas exclusivas para motoristas de app; Veja

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em sessão ordinária desta semana, o Projeto de Lei nº 72/2025, que institui vagas exclusivas de estacionamento para motoristas de transporte individual por aplicativo em locais de grande circulação. A proposta, de autoria do Mandato Coletivo – A Cidade é Sua, busca melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança para passageiros e motoristas.

A proposta está alinhada com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) e com o Plano de Mobilidade de Piracicaba (Lei Complementar nº 452/2023), ao promover a infraestrutura urbana voltada à acessibilidade, segurança e inclusão. Também destaca a importância de atender grupos vulneráveis, como mulheres, idosos, pessoas com deficiência e famílias com crianças pequenas.

Entre os principais benefícios da nova lei estão:

• Segurança: embarque e desembarque em locais iluminados e sinalizados;

• Organização viária: redução de congestionamentos e melhora do tráfego;

• Valorização do serviço: mais tranquilidade para os motoristas e menos conflitos no trânsito;

• Acessibilidade: mais conforto para usuários com mobilidade reduzida.