Região de Piracicaba gera 843 empregos com agro sendo destaque

A Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) finalizou maio com um saldo positivo de 843 vagas de emprego com carteira assinada, estendendo a sequência de bons resultados ao longo de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que reflete a diferença entre contratações e demissões.

O setor agropecuário foi o grande impulsionador desse crescimento, gerando 424 novos postos de trabalho. Comércio e serviços também contribuíram significativamente para o saldo positivo. Em contrapartida, o setor da construção civil registrou mais demissões do que contratações no período.