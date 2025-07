Quinta começa gelada em Piracicaba; Mínimas de 12ºC

A queda nas temperaturas é causada por uma frente fria que avança sobre o estado e colocou a região sob alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para declínio acentuado de temperatura. O aviso é de nível amarelo e segue válido até sábado (5), com risco potencial à saúde em decorrência das baixas temperaturas.

Piracicaba deve enfrentar mais um dia gelado nesta quinta-feira (3), com mínima de 12°C e máxima de apenas 19°C, segundo o Climatempo. A sensação térmica nas primeiras horas da manhã pode ser ainda mais baixa, exigindo atenção especial com o frio.

Apesar do aviso, o Inmet informou que, até esta quinta, os dados ainda não configuram oficialmente uma onda de frio, que só é caracterizada quando há redução mínima de 5°C em relação à média por um período contínuo de três dias.

A previsão para os próximos dias indica que o frio deve continuar. Na sexta-feira (4), a mínima prevista é de 10°C, com máxima de 20°C. No sábado (5), os termômetros podem registrar a temperatura mais baixa da semana, com mínima de 7°C e máxima de 23°C.