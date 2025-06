Em Piracicaba: homem que pode ter morrido de frio é identificado

Paulo Francisco Batista de Camargo, de 45 anos é o homem que morreu na madrugada desta quarta-feira (25), a mais fria do ano, enquanto dormia na área aberta de um restaurante na Rua do Porto.

Segundo nota oficial, equipes da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, abordaram Paulo nesta segunda-feira (23), mas ele se recusou a aceitar acolhimento na Casa de Passagem.

Em razão da negativa, os profissionais deixaram cobertores com ele. Mesmo assim, o frio intenso que atingiu a cidade durante a madrugada – a mais gelada do ano até agora, com temperaturas próximas de 0°C – pode ter contribuído para a hipotermia, mas somente o laudo pericial vai determinar a causa.

Paulo Francisco foi encontrado já sem vida, dormindo ao relento em uma área externa aberta de um restaurante ao lado do Rio Piracicaba, com sinais de exposição prolongada ao frio.