Frio histórico: Piracicaba bate recorde de 20 anos

Piracicaba (SP) registrou nesta quarta-feira (25) a menor temperatura mínima dos últimos 20 anos, de acordo com o Posto Meteorológico Jesus Marden dos Santos, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP). Às 6h30, a Estação Convencional localizada no campus da universidade apontou 0,7ºC.

No mesmo dia, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), instalada a cerca de cinco metros do centro de medições da Esalq, registrou 0,8ºC por volta das 7h. A medição iguala o segundo menor valor já observado na cidade, ocorrido em junho de 2011, quando também foi registrado 0,8ºC.