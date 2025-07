Vereadores proíbem eventos com conteúdo sexual em Piracicaba

Will Baldine/JP

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na segunda-feira (30), o Projeto de Lei nº 93/2025, de autoria do vereador Edson Roberto Bertaia (MDB), que impede a realização de eventos com conteúdo considerado inadequado para crianças e adolescentes em espaços públicos do município.

Saiba Mais:

A proposta recebeu 11 votos favoráveis e nenhuma manifestação contrária. Outros 11 vereadores registraram ausência. O texto foi aprovado em duas votações e segue agora para análise e possível sanção do prefeito Hélinho Zanatta (PSD).