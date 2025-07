Criador de aves some com 33 pássaros e leva multa pesada

De acordo com as informações, mesmo notificado para regularizar os documentos em 15 dias, o homem ignorou o prazo e, ao ser fiscalizado, não apresentou qualquer ave no imóvel.

Segundo a polícia, o criador — que ainda possui autorização ativa junto ao Ibama — não soube explicar para onde os animais foram levados, o que gerou suspeita. No histórico dele, constavam 33 aves de espécies nativas, entre elas: 28 canários-da-terra, 2 azulões-verdadeiros, 2 iraúnas-grandes e 1 carachué-coleira, nascidos em 2001 e 2002.

A justificativa do morador foi de que não cria mais aves há anos e, por isso, não fez atualizações no sistema. Porém, a ausência de qualquer comprovação do destino dos animais e a falta de atualização no cadastro oficial resultaram em Auto de Infração Ambiental por descuido com o acervo faunístico.

A PM Ambiental considerou o caso grave. “Se há autorização, deve haver controle. Não atualizar dados por anos não isenta da responsabilidade”, reforçou a corporação.