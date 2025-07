Motorista passa mal e atropela pedestre na calçada em Piracicaba

Um homem de 40 anos foi atropelado enquanto caminhava na calçada, após um motorista passar mal e perder o controle do carro.

Um acidente chocante impressionou populares na avenida das Ondas, em Piracicaba, no início da tarde desta quarta-feira (2).

Com a força do impacto, a vítima foi arremessada e socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, diante do desespero de testemunhas que presenciaram a cena.

Segundo informações apuradas no local, o motorista havia acabado de sair de uma sessão de hemodiálise quando sofreu um possível mal súbito e invadiu a calçada com o veículo. O homem atropelado foi encaminhado às pressas para o Hospital Unimed. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A cena causou comoção entre os moradores da região. A Polícia investiga as circunstâncias exatas do acidente.