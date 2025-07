XV de Piracicaba põe ingressos à venda para duelo pela liderança

O XV de Piracicaba retorna a campo diante do Primavera na próxima sexta-feira (4), às 20h, no Estádio Barão da Serra Negra, pela quarta rodada da Copa Paulista Sicredi. Os ingressos para o confronto começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (4), na secretaria do clube.

O duelo decisivo irá decidir a liderança do Grupo 3 da competição, onde ambas as equipes estão com o mesmo número de pontos, mas o Alvinegro Piracicabano é o primeiro com maior saldo de gols.

Onde comprar e valores dos Ingressos