36 mortes: Piracicaba acende alerta com Síndrome Respiratória

Os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Piracicaba revelam que 52,7% das vítimas fatais são mulheres. Idosos na faixa etária de 60 a 79 anos também compõem a maioria dos óbitos.

Apesar da emergência em saúde decretada, a pasta informou que, até o momento, não houve alteração no prazo do documento. Possíveis mudanças na duração serão avaliadas com base nos indicadores epidemiológicos da cidade. Na época do decreto, em maio, a alta nas internações, especialmente de crianças, gerou filas de espera por leitos de enfermaria e UTI. Atualmente, o cenário em relação aos atendimentos de emergência permanece estável para pacientes adultos, com eventuais déficits de vagas.

Um dos pontos de maior preocupação é a baixa cobertura vacinal contra a gripe/influenza. Até o dia 26 de junho, apenas 88.498 doses do imunizante haviam sido aplicadas em Piracicaba. Nos grupos prioritários – gestantes, crianças e idosos – foram somente 44.077 doses, atingindo apenas 40,92% da meta de vacinação estabelecida para a cidade.

Vacinação continua em Piracicaba; saiba onde