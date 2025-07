IHGP anuncia solenidade em comemoração a Revolução de 1932; veja

A programação foi elaborada para homenagear o movimento e seus participantes. O evento terá início às 7h30 da manhã com a execução de músicas pela Banda União Operária, que contará com a participação de 40 de seus membros. A solenidade oficial começará às 9 horas, com a composição e o início formal das homenagens.

O Instituto de Histórico e Geográfico (IHGP) de Piracicaba anuncia evento em comemoração aos 93 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, na quata-feira (9). A solenidade, organizada pela comissão formada pelos membros Edson Rontani Júnior e André Manoel da Silva, ocorrerá no feriado estadual, a partir das 7h30, no gare da Estação da Paulista.

Um dos pontos altos da celebração será a apresentação de Edson Rontani Júnior e André Manoel da Silva sobre a relevância da Estação da Paulista no contexto da Revolução de 1932, resgatando a memória local do movimento. Em seguida, autoridades presentes farão seus pronunciamentos, seguidos por mais execuções musicais.

A cerimônia também contará com a composição de tropas das polícias e escoteiros, que prestarão suas homenagens. Para incentivar o conhecimento histórico entre as novas gerações, haverá a premiação de alunos da rede estadual de ensino com a Medalha e o Certificado MMDC 1932, um reconhecimento aos estudantes que se destacaram no estudo da Revolução Constitucionalista.