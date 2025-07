Avião de pequeno porte cai no interior de SP; duas pessoas morrem

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (1º) em uma área rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 11h50, nas proximidades da Estância Santa Inês, localizada na Estrada Municipal José Domingues Netto, na região da Vila Azul. Duas pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram no local.

A aeronave, um modelo CAP-4, é de propriedade do Aeroclube de São José do Rio Preto. O avião é monomotor e tem capacidade para dois ocupantes. Segundo informações preliminares, o voo teve início no aeroporto da cidade, e a queda aconteceu pouco tempo após a decolagem. Ainda não há confirmação sobre o motivo da queda, e as causas serão investigadas por autoridades da aviação civil.