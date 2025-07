Operação Zeladoria chega ao bairro Higienópolis em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, deu início, nesta terça-feira (1), à terceira etapa da Operação Zeladoria, que agora concentra seus esforços na região do bairro Higienópolis. A iniciativa visa uma ampla revitalização do quadrilátero compreendido entre as avenidas 31 de Março, Água Branca e Comendador Luciano Guidotti, com uma série de ações que vão desde o corte de mato até o tapa-buracos.

De acordo com o secretário da pasta, Luciano Celêncio, a escolha do Higienópolis não é aleatória. “Essa região concentra mais de 150 empresas, que são fundamentais para a economia da cidade, geram muitos empregos. Então, nesta terceira etapa, vamos executar os serviços de zeladoria para melhorar as condições da região, local que está esquecido há mais de cinco anos”, explicou Celêncio. A expectativa é que a operação traga melhorias significativas para a infraestrutura local, beneficiando tanto os negócios quanto os moradores da área.

Detalhes das ações e medidas de segurança