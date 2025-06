Concurso com vagas em Piracicaba paga mais de R$ 8 mil

O Ministério Público de São Paulo (MP SP) divulgou nesta sexta-feira (27) o edital do novo concurso público para o cargo de auxiliar de promotoria III, na função de motorista. São cinco vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com oportunidades distribuídas em cinco macrorregiões do Estado. O cargo exige apenas nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E, sem necessidade de experiência prévia.

Distribuição das vagas por macrorregião

Os aprovados poderão ser lotados conforme a seguinte divisão regional:

Macrorregião I (Capital, Grande São Paulo, Santos e Vale do Ribeira): 1 vaga + cadastro;

Macrorregião II (Campinas e Taubaté): 1 vaga + cadastro;

Macrorregião III (Piracicaba e Sorocaba): 1 vaga + cadastro;

Macrorregião IV (Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente): 1 vaga + cadastro;

Macrorregião V (Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto): 1 vaga + cadastro.

Salário atrativo e benefícios

A remuneração inicial pode alcançar R$8.313,41, composta por vencimento básico de R$2.632,80, gratificação de promotoria de R$3.010,34, auxílio-alimentação de R$1.450, auxílio-transporte de R$373,80 (calculado para 21 dias úteis) e auxílio-saúde de R$846,47. A contratação ocorrerá pelo regime estatutário, garantindo estabilidade, e a jornada semanal será de 40 horas.

Funções e responsabilidades do cargo