Região de Piracicaba abre mais de 1,3 mil vagas de emprego; veja

Administrativo e RH: Analista de Departamento Pessoal Sênior (1), Analista de RH (1), Assistente Administrativo (1), Assistente de RH (2), Coordenador(a) de Custos (1), Estagiário(a) Administrativo (1).

Logística e Estoque: Analista de Logística (1), Assistente de Logística (1), Auxiliar de Almoxarifado (1), Auxiliar de Logística (1), Estoquista (1), Conferente (1), Repositor(a) (16).

Produção e Indústria: Ajudante Geral (3), Auxiliar de Produção (13), Auxiliar de Produção e Carregamento/Açougueiro(a) (15), Auxiliar de Produção (Elétrica) (1), Auxiliar de Produção/Açougueiro(a) (15), Operador(a) de Beneficiamento (6), Operador(a) de Injetora de Plástico e Alumínio (1), Operador(a) de Máquina (28), Operador(a) de Máquina (Jardinagem) (1), Operador(a) de Máquinas (Linha Amarela) (4), Revisor(a) Dobrador(a) de Artefatos (15), Soldador(a) Arco Submerso (2).

Construção Civil e Manutenção: Ajudante de Pedreiro (6), Artífice (1), Encanador(a) Predial (2), Pedreiro(a) (6), Pedreiro(a) Bloqueiro(a) (5).

Serviços e Atendimento: Atendente (2), Auxiliar de Lavanderia (15), Auxiliar de Limpeza (6), Balconista de Frios (1), Caixa (1), Cozinheiro(a) (1), Fiscal de Loja (1), Garçom (1), Líder de Limpeza (1), Porteiro(a) (2), Promotor(a) de Vendas (1), Recepcionista (1), Servente/Copeiro(a) (1).

Motoristas: Motorista CNH 'D' (4), Motorista Carreteiro(a) (4), Motorista de Ônibus (2), Motorista de Veículo Pesado (6).

Técnicos e Especialistas: Analista de PCP (1), Assistente Fiscal (1), Assistente de Segurança do Trabalho (1), Auxiliar de Controle de Qualidade e Desenvolvimento (Laboratório) (1), Auxiliar de Laboratório (1), Auxiliar de Processos Industriais (1), Auxiliar Técnico(a) (4), Técnico(a) em Nutrição ou Nutricionista (1), Técnico(a) Planejamento (6), Estagiário(a) Produção Elétrica (1).

Comercial: Auxiliar Comercial (1).

Programas de Aprendizagem: Jovem Aprendiz (2).

Costura: Costureiro(a) (5).

Santa Bárbara d'Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1.069 vagas de emprego abertas nesta semana. Há oportunidades para diversos níveis de escolaridade, desde alfabetizados até profissionais com ensino fundamental, médio, cursos específicos e graduação, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Para se candidatar é necessário enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com nome completo, CPF, RG e currículo anexado. Além de colocar a vaga de interesse no assunto do e-mail.

Outra forma é presencial, indo à unidade do Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste, localizada na Rua do Ósmio, nº 975, na Villa Multimall. Leve seu RG, CPF e Carteira de Trabalho. O PAT de Santa Bárbara d'Oeste funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h.